فانتازي.. ارتفاع سعر مدافع أرسنال وانخفاض 11 لاعبا

كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم السبت سعر مدافع أرسنال، ويليام ساليبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 7 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (برايتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 7 مليون جنيه إسترليني

جو جوميز (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون ارتفعت أسعارهم

تيريك ميتشل (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

فرانكو أوميه تشيبويز (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ناثانيال كلاين (كريستال بالاس) 4.3 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يواكيم أندرسن (فولهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.2 مليون جنيه إسترليني

إيدرسون (مان سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

بن بريريتون دياز (ساوثهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

سوجاوارا يوكيناري (ساوثهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أرشي جراي (توتنهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني