فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة 6 ديسمبر، ارتفاع سعر محمد صلاح لاعب ليفربول، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.5 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 6.1 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إميل سميث رو (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

حمزة تشودري (ليستر) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 6.5 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه إسترليني

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