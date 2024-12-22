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فانتازي.. صلاح الأفضل في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

11:15 م الأحد 22 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

تصدر لاعب ليفربول، محمد صلاح، قائمة أكثر اللاعبين حصدا للنقاط في الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام التي أقيمت اليوم الأحد، تسجيل صلاح هدفين وصناعة آخرين في الفوز بسداسية.

وحصد صلاح 21 نقطة بفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين، بجانب 3 نقاط إضافية، والمشاركة في 86 دقيقة.

وبلغ سعر محمد صلاح (13.4 مليون جنيه إسترليني) بنسبة ملكية 64.6%، حيث سجل 15 هدفا و11 تمريرة حاسمة، وحصد 177 نقطة.

فانتازي الدوري الإنجليزي محمد صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي ليفربول
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