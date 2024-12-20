صلاح يكتسح.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون من أجل وضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع 17:

إجماع على صلاح.. من هو أفضل كابتن للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يكشف بعض أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة قبل الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة السابعة على التوالي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

اقتربت الجولة السابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي من البداية، لذلك يرشح كشافة الموقع الرسمي للعبة أفضل 11 لاعبا للأسبوع 17، يمكنهم التألق وتسجيل الأهداف وتحقيق الشباك النظيفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. انخفاض سعر 3 لاعبين قبل الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

شهد اليوم الجمعة انخفاض سعر لاعب فولهام، أداما تراوري، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أفضل 5 لاعبين للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

اقتربت الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي من البداية، لذلك يُرشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق العوائد الهجومية والدفاعية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هالاند يواصل انهياره في فانتازي الدوري الإنجليزي

شهدت عمليات البيع والشراء بعد الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، انهيار وتراجع كبير في نسبة ملكية إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر ويليام ساليبا اليوم

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

انتهت الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي شهد إثارة وندية كبيرة في مبارياتها الـ 10.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي: