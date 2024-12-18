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دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

06:31 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي شهد إثارة وندية كبيرة في مبارياتها الـ 10.

وشهد تشكيل أفضل 11 لاعبا في الجولة غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتواجد إلكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

أفضل 11 لاعبا في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 8 نقاط).

خط الدفاع: لويس هال (نيوكاسل - 15 نقطة) - ميتشل (كريستال بالاس - 11 نقطة) - تشالوباه ( كريستال بالاس - 9 نقاط) - سبينس (توتنهام - 9 نقاط).

خط الوسط: إسماعيلا سار (كريستال بالاس - 17 نقطة) - ماديسون (توتنهام - 15 نقطة) - سون هيونج مين (توتنهام - 14 نقطة) - ميرفي (نيوكاسل - 13 نقطة) - أمادو ديالو (اليونايتد - 13 نقطة).

خط الهجوم: إلكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد - 11 نقطة).

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي أفضل 11 لاعبا في الجولة 16 غياب محمد صلاح
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