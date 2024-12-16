فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي تشيلسي اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر ثنائي تشيلسي، مارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 16 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

أنتوني روبنسون (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أماد (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 4.6 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جورجينيو روتر (برايتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كيرنان هال (تشيلسي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني