فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم ولفرهامبتون قبل الجولة 16

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب ولفرهامبتون، يورجن ستراند لارسن، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 13 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لويس هول (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوليان زونيجا (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني، أودسون

إدوارد (ليستر سيتي) 5.1 مليون جنيه إسترليني،

ويليام أوسولا (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

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