لاعب برينتفورد يفاجيء مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

كتب - محمد القرش:

فاجئ لاعب خط وسط برينتفورد، كيفن شايد، مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 3 أهداف في مرمى ليستر سيتي بالجولة الثالثة عشر.

وحصد اللاعب الألماني 20 نقطة، بعد تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف والمشاركة في 69 دقيقة، وفي انتظار إضافة النقاط الإضافية المتوقع لها "3".

ويُمتلك كيفن من قبل 0.1% فقط من مدربي الفانتازي بسعر 5.1 مليون جنيه إسترليني، ومعظم المدربين الذي ملكوه وضعوه على مقاعد البدلاء.

وسجل كيفن شادي ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته ليضمن بقاء برينتفورد بلا هزيمة على أرضه بعد الفوز 4-1 على ليستر سيتي في ملعب جي تيك كوميونيتي.

واحتل فريق برينتفورد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.