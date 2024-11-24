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فانتازي.. انخفاض سعر هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

06:45 م الأحد 24 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انخفض سعر هداف الدوري الإنجليزي، إيرلينج هالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 24 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ديكلان رايس (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

باو توريس (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جادون سانشو (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.2 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 15.1 مليون جنيه إسترليني

نيكو أوريلي (مان سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

كونستانتينوس مافروبانوس (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ويتصدر مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، وبفارق هدفين عن الوصيف صلاح.

فانتازي الدوري الإنجليزي هالاند ليفربول مانشستر سيتي
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