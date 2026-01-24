إعلان

بعد انتقادات حادة.. "ميتا" توقف استخدام المراهقين الذكاء الاصطناعي

كتب : محمود الهواري

11:21 ص 24/01/2026 تعديل في 11:28 ص

شركة ميتا

أعلنت شركة "ميتا"، أمس الجمعة، تعليق إتاحة الوصول إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي الحالية أمام المراهقين عبر جميع تطبيقاتها حول العالم، وذلك لحين الانتهاء من تطوير نسخة محدثة مخصصة لهذه الفئة العمرية.

وأوضحت الشركة، في تحديث نشرته على مدونتها المعنية بحماية القصر، أنه اعتبارا من الأسابيع القليلة المقبلة، لن يتمكن المراهقون من استخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها المختلفة، إلى أن تصبح التجربة الجديدة جاهزة للإطلاق.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن النسخة المنتظرة من شخصيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمراهقين ستتضمن أدوات رقابة أبوية، فور إتاحتها، بما يتيح للأهالي مزيدًا من التحكم في تجربة أبنائهم الرقمية.

وكانت "ميتا" قد استعرضت، في أكتوبر الماضي، مجموعة من أدوات التحكم الأبوية التي تمكن الآباء من تعطيل المحادثات الخاصة بين المراهقين وشخصيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة إضافية لتعزيز سلامة القصر على منصاتها، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة وُجهت إليها بشأن سلوك روبوتات الدردشة التابعة لها.

وأشارت الشركة، في بيانها الصادر أمس الجمعة، إلى أن هذه الضوابط لم يتم طرحها رسميا حتى الآن، مؤكدة أن تجارب الذكاء الاصطناعي المخصصة للمراهقين ستخضع لإرشادات نظام تصنيف الأفلام المعروف اختصارا بـ"PG-13"، في إطار مساعيها لمنع وصول المستخدمين دون السن القانونية إلى محتوى غير ملائم.

