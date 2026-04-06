قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق العقارية المصرية قوية وتمتاز بوجود طلب حقيقي مدفوعة بنمو سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة و900 ألف زيجة سنويًا، مشيرًا إلى أنها تضم نحو 15.5 ألف مطور عقاري، وهو رقم كبير يعكس حجم النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.

أضاف شكري، في بيان اليوم، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استقرار السوق، ومواكبة تكاليف التنفيذ مع القدرة الشرائية للمستهلك، لافتًا إلى الحفاظ على زخم الطلب القوي بالسوق، يتطلب تنظيم المعروض بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية تجاوز نصف تريليون دولار، ما جعل مصر تمتلك جاهزية حقيقية لاستقبال الاستثمارات الضخمة سواء المحلية أو الأجنبية، مشددًا على أن الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى عائدًا مقارنة بنحو 15 إلى 20 دولة أخرى.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأهلي صبور” وأمين عام مؤتمرات the investor، إنه يجب إعادة تقديم الفرص الاستثمارية بمصر وتسويقها، خاصة في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلاً عن تنافسية أسعار الوحدات بها مع تغيرات سعر الصرف.

وأكد أن قطاع التطوير العقاري داعم أساسي للاقتصاد المصري في أوقات التحديات، إذ يساهم بـ 20% من الدخل القومي المصري ويوفر 6 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تشغيل 100 صناعة، مضيفاً أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة جداً خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 37 مدينة جديدة، منها 20 مدينة تخطت نسب التنفيذ فيها معدلات عالية جداً، بينما بدأت أعمال التنفيذ في الـ17 مدينة الأخرى.

وأشار إلى أن الدولة أحدثت طفرة في البنية التحتية والأساسية من بينها تنفيذ الي 7 آلاف كيلومتر من الطرق، ما مهد الطريق أمام المطورين العقاريين للعمل بقوة وتوسيع أعمالهم، كما تعمل الحكومة جاهدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية.

وينطلق مؤتمر The Investor بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار).