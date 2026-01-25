بيع محال ووحدات إدارية وصيدلية وأراضٍ بأنشطة حرفية بالمنيا الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نظم جهاز مدينة المنيا الجديدة، مزادًا علنيًا لبيع عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وقطع الأراضي المخصصة للورش الحرفية، إلى جانب مخبز وصيدلية، وذلك بعدد من مناطق وأحياء المدينة.

وبحسب بيان، أسفرت جلسة المزاد عن بيع (3) قطع أراضٍ ورش حرفية، ومحل تجاري، وصيدلية، ووحدتين إداريتين، ومخبز، بمناطق مختلفة بالمدينة ضمن خطة متكاملة لزيادة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الشاملة داخل المدينة.

وعقد المزاد بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، وأعضاء لجنة المزاد، تأكيدًا على تطبيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتزايد.

وفي إطار استعادة المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان وتنظيم الأنشطة التجارية، أُقيمت قرعة علنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي، وذلك بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولي الجهاز.

وشملت القرعة تسكين الباعة الجائلين بالمكان المخصص لهم، على مساحة تقارب ٢٠٠٠ متر مربع، ليكون بديلاً حضاريًا ومنظمًا عن التواجد العشوائي بالشارع، بما يسهم في القضاء على التكدسات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمشاة.

وأشار الجهاز في تقرير له، إلى أن تخصيص هذا الموقع جاء وفق رؤية تنظيمية متكاملة، حيث يتم التسكين بمقابل إشغال يومي رمزي، على أن يتولى الجهاز أعمال الصيانة والنظافة الدورية للمكان، بما يضمن استدامة المظهر اللائق والحفاظ على النظام العام.