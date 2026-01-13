إعلان

الإسكان: طرح وتنفيذ 40 ألف شقة قريبا

كتب : محمد عبدالناصر

04:46 م 13/01/2026

مي عبد الحميد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق انتهى من تنفيذ نحو 790 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت عبد الحميد، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ 272 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أنه من المقرر طرح وتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة، ضمن مراحل متتابعة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أن السنوات الماضية شهدت تسليم نحو 667 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب تسليم 20 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعكس التوسع المستمر في مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف جميع المصريين من محدودي الدخل، سواء العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو أصحاب المهن الحرة.

وتابعت: تخصيص الوحدات يتم للذكور والإناث على حد سواء دون تمييز.

وأضافت أن البرنامج يستهدف المواطنين من سن 21 عامًا وحتى 50 عامًا، في إطار ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
شئون عربية و دولية

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه
اقتصاد

سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه
الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
شئون عربية و دولية

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون