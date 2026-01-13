الإسكان: طرح وتنفيذ 40 ألف شقة قريبا

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق انتهى من تنفيذ نحو 790 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت عبد الحميد، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ 272 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أنه من المقرر طرح وتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة، ضمن مراحل متتابعة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أن السنوات الماضية شهدت تسليم نحو 667 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب تسليم 20 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعكس التوسع المستمر في مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف جميع المصريين من محدودي الدخل، سواء العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو أصحاب المهن الحرة.

وتابعت: تخصيص الوحدات يتم للذكور والإناث على حد سواء دون تمييز.

وأضافت أن البرنامج يستهدف المواطنين من سن 21 عامًا وحتى 50 عامًا، في إطار ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن.