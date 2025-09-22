ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبد الناصر:

تشهد مدينة 6 أكتوبر تفاوتًا واضحًا في أسعار المتر السكني بين مختلف أحيائها ومناطقها، حسب آخر رصد خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى الآن؛ حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الفترة 160% ببعض المناطق، وفقًا لمؤشر عقاري ماب والسماسرة والمطورين العقاريين، وسجل متوسط المتر السكني في المدينة بين 40 و50 ألف جنيه.

وتصدرت التوسعات الشرقية قائمة المناطق الأعلى سعرًا بمتوسط 68 ألف جنيه للمتر، تليها الكمبوندات بمتوسط 66 ألف جنيه للمتر، وسجل العام الماضي المتر السكني بين 25 و30 ألف جنيه حيث بلغت نسبة الزيادة 126% إلى 160%.

وجاءت جنوب الواحات في المرتبة الثالثة بسعر 45400 جنيه للمتر، ثم منطقة طريق وصلة دهشور عند 41450 جنيهًا للمتر، وتليها حدائق أكتوبر بمتوسط 40950 جنيهًا للمتر، وسجل شارع دريم لاند نحو 38000 جنيه للمتر.

وكان سعر المتر في هذه المناطق بنهاية 2024 تراوح بين 15 ألف إلى 22 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة الزيادة 160%.

وبلغ سعر المتر في الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة، في المناطق المتوسطة، نحو 30450 جنيهًا، وميدان الحصري نحو 28250 جنيهًا، وغرب سوميد 26150 جنيهًا، وسجل طريق 6 أكتوبر- وادي النطرون 26100 جنيه للمتر، والحي المتميز نحو 24850 جنيهًا.

وتراوحت الأسعار في المناطق الاقتصادية نسبيًا بين 22450 جنيهًا للمتر في بعض المناطق الفرعية و21650 جنيهًا في ميدان جهينة، و19950 جنيهًا في منطقة المستثمر الصغير، وسجلت الأحياء نحو 19850 جنيهًا، ومحور جمال عبد الناصر 19500 جنيه، وبيت الوطن 17950 جنيهًا.

أما المناطق الأقل سعرًا فجاءت جنوب الأحياء عند 15600 جنيه للمتر، والتوسعات الشمالية 15000 جنيه، وأكتوبر الجديدة 14000 جنيه، ومحور البوليفارد 13900 جنيه، وسجلت المحصورات 11500 جنيه، وجمعية المستثمرين 10550 جنيهًا، وواحة أكتوبر 10450 جنيهًا، وكانت الحزام الأخضر الأرخص بمتوسط 9700 جنيه للمتر.

وكانت الأسعار تتراوح بين 7 آلاف و9 آلاف جنيه في بعض هذه المناطق بزيادة تراوح بين 70% وحتى 100%.

