كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقب تفقدهما إحلال وتجديد كوبري روميل، اليوم السبت، محطةَ تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم بمحافظة مطروح، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وقال بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزير الإسكان ومحافظ مطروح، تفقدا مكونات المحطة، واستمعا إلى شرح عن مكوناتها؛ حيث يتكون المشروع من ٤ وحدات بطاقة ١٦،٥ ألف م٣ لكل وحدة منها، إذ يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى ٦٥ ألف م٣/ اليوم، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى ١٣٠ ألف/م٣.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ مطروح مراحل وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى داخل المحطة، ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد ٢٤ فلترًا رمليًّا وعنابر طلمبات الضخ وغيرها، وصولًا إلى عدد ٢ خزان بطاقة ١٠ آلاف م٣ لكل منها، وتفقدا عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاثة مولدات بطاقة ٢.٥ ميجاوات لكل منها.

