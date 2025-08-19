في بيان رسمي.. وزارة الإسكان تكشف أسباب وكواليس قرار سحب أرض الزمالك

كتب ـ محمد عبدالناصر:

علقت وزارة الإسكان على الجدل المثار حالياً بشأن قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص الأرض للنادي منذ عام ٢٠٠٣، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام ٢٠٢٠ صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ.

وتابعت: في عام ٢٠٢١ وجّه رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بقيام وزارة الإسكان بمنح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لإنهاء كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

وأوضح البيان أن المهلة الممنوحة لنادي الزمالك انتهت في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى ١٪ من المشروع.

وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 4 أبريل 2024، أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامجًا زمنيًا مكثفًا لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج، والذي ينتهي في يوليو ٢٠٢٥.

وتضمن خطاب النادي أنه في حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مبانٍ لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأضاف البيان أنه: بالمتابعة الدورية تبيّن أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

وفي ٤ يونيو ٢٠٢٥ تمت مخاطبة نادي الزمالك بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها، نظرًا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءً عليه صدر قرار سحب الأرض في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وتم تنفيذ القرار في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

وذكر البيان أنه بالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب، لذا فإن الرأي الذي صدر فيه في غير محله، وذلك بناءً على إفادة مستشار رئيس الجمهورية.