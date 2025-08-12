مقدم 50 ألفا.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الأخضر لهؤلاء

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين7، لمحدودي ومتوسطي الدخل، حتى 28 أغسطس الجاري.

ويضم الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

شقق الإسكان الأخضر:

ومن أهم الوحدات المطروحة حاليا هي شقق مشروع الإسكان الأخضر والتي تطرح لأول مرة، حيث يتم طرح 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا، ويتم تخصيص هذه الشقق لمن هم خارج الاولوية ومنطبق عليهم الشروط في الإعلان السابق من سكن لكل المصريين 5.

بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

سجلت شقة الـ 90 مترا في مشروع الإسكان الأخضر، 900 ألف جنيه في كل المدن وهي كاملة التشطيب، ويكون مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم سداد أقساط ربع سنوية، في السنة الأول الأولي 13500 جينه والثانية 14.500 جنيه والثالثة 15.500 جنيه.

ويكون متوسط القسط الشهري 3800 إلى 4 آلاف جنيه لمدة 20 سنة

يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7