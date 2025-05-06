نائب رئيس شركة UC: الانتهاء من 100% من الهيكل الخرساني لمشروعي "يوني تاور 1و2"

كتب – محمد عبد الناصر:

كشفت شركة UC للتطوير العقاري عن تحقيق معدلات إنشاء كبيرة في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من 100% من الأعمال الخرسانية لمشروعي "يوني تاور 1" و"يوني تاور 2" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة وحرصها على تسليم مشروعاتها في الأوقات المتفق عليها مع العملاء. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنشاء وبدء أعمال الخرسانات للمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "سولي"، أول جولف ريزيدنس بالعاصمة الإدارية، وأحد أبرز مشروعات الشركة.

وأشار هادي حامد – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة – إلى أن UC، منذ إنشائها، تقدم فكرًا عمرانيًا مختلفًا من خلال تقديم مشروعات متعددة الاستخدامات تمزج بين الجودة والراحة. وتحرص شركة UC للتطوير العقاري على ألا تقدم وحدات فقط، بل تجربة معيشية مميزة تناسب مختلف تطلعات العملاء، بالإضافة إلى حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ مشروعاتها وفقًا لأعلى معايير الجودة وبمعدلات إنشاء قياسية في كافة مشروعاتها، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الهيكل الخرساني لمشروعي Uni Tower 1 وUni Tower 2 بالكامل، وتستعد الآن للتعاقد على أعمال الواجهات الخارجية للمشروعين والتشطيبات الداخلية للوحدات.

وأضاف حامد أن مشروعي "يوني تاور 1" و"يوني تاور 2" كانا باكورة أعمال الشركة في مجال التطوير العقاري بمنطقة الداون تاون، بإحدى أكثر المناطق تميزًا، بإطلالة مباشرة على فندق الماسة وبالقرب من كافة المحاور والميادين الرئيسية، على مساحة بنائية تُقدّر بنحو 11 ألف متر مربع للمشروع الواحد. موضحًا أن كل مشروع مكوّن من أرضي و11 طابقًا متكررًا ما بين تجاري وإداري وطبي وفندقي، بإجمالي استثمارات تخطت 2 مليار جنيه، ومن المخطط تسليمهما خلال عام 2025. مؤكدًا أن المشروعين يُكمل كل منهما الآخر في تكوين معماري فريد يتوسطهما أكبر بلازا ترفيهية مفتوحة في الداون تاون، مع خدمات متكاملة ومتنوعة تُلبي احتياجات رواد هذه المنطقة الحيوية في قلب العاصمة.

وأشار حامد إلى أن أعمال الإنشاءات بباقي مشروعات الشركة تسير بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال الحفر ووضع القواعد والأساسات لبدء أعمال الهياكل الخرسانية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع "سولي" بالعاصمة الإدارية، أول جولف ريزيدنس بالعاصمة، والذي يُعد واحدًا من أبرز مشروعات الشركة، ويقع بمنطقة R8 على المحور المركزي، في واحدة من أهم المناطق تميزًا، حيث يقع المشروع بالقرب من معظم المحاور والأماكن الحيوية في العاصمة الإدارية. مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 26 فدانًا، خُصص 80% منها للمساحات الخضراء واللاندسكيب، وتتميز الوحدات بإطلالات خلابة على أكبر مساحات طبيعية، بالإضافة إلى تنوع المساحات التي تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث تبدأ مساحات الوحدات من 155 مترًا مربعًا، والدوبلكس من 229 مترًا مربعًا، ويقدم المشروع تصميمات عالمية ومتميزة تلبي احتياجات مختلف العملاء بأسعار تنافسية.

وأضاف حامد أن شركة UC تُعد من الشركات الرائدة في الاستثمار بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، لإيمانها بقوة وجدوى هذا المشروع العملاق منذ اليوم الأول من انطلاقه، وهذا ما جعلها تركز خطتها الاستثمارية والتوسعية على إطلاق أكثر من مشروع بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار حرص الشركة على المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات في المدن الجديدة، تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة للدولة في إنشاء عدد من المدن المستدامة في المناطق الحيوية بمصر.

وأشار حامد إلى أن لدى الشركة خطة استراتيجية أساسية تعتمد على تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة، والالتزام بجودة ومعايير وتوقيتات تنفيذ مشروعاتها، باعتباره أحد أهم أولويات الشركة. موضحًا أن معدلات الإنشاء في مشروعات الشركة الأخرى تسير وفقًا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء، مع تطبيق أحدث التقنيات والمعايير في البناء والتصميم، لتقديم حلول فريدة ومبتكرة تُلبي احتياجات العملاء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الشركة.

وأشار إلى أن الشركة طرحت مؤخرًا مشروع "ترو"، أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس، ليكون في واحدة من أهم المناطق الاستثنائية بقلب التجمع الخامس، بمنطقة اللوتس، حيث يقع على بُعد خطوات من التسعين الشمالي والجنوبي، وبالقرب من مختلف المناطق، مما يجعل المشروع الاختيار الأمثل لراغبي الاستثمار والتميز.