كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ ٨ قرارات إزالة تعديات واسترداد نحو 93 فدانا داخل مدينة ملوي الجديدة، وذلك بالتعاون مع الشرطة.

وفي الإطار نفسه، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه جارٍ استكمال المشروعات السكنية "جنة - سكن لكل المصريين "، ومنطقة خدمات المرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، والتي تضم مدرسة تعليم أساسي سعة ٤٢ فصلاً وحضانة، ووحدة صحية ومولا تجاريا، وغير ذلك من الخدمات، بجانب مشروعات المرافق بقطع الأراضي المتميزة.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة والمشرف على جهاز مدينة ملوي الجديدة، أنه تم استلام الأرض خالية من التعديات والإشغالات، وجارٍ تنفيذ باقي القرارات في المرحلة القادمة، وذلك بالتعاون مع الشرطة المختصة.

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