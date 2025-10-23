قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، تعد خطوة حقيقية لتطوير وتنمية المدن الجديدة، وتلاشي نتائج تغير المناخ، موضحة أن الاستراتيجية تتكامل مع غيرها من الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي.



وأضافت منال عوض، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، أن الاستراتيجية تضمنت العديد من الحوافز للمستثمرين والقطاع الخاص وذلك لتطبيق أفضل الممارسات في البناء الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت أن الاستراتيجية تعد أولى خطوات نحو تحقيق التنمية الحضارية المستدامه، تلبي احتياجات المواطنين، وتعكس اهتمامات الحكومة للتحول للتنمية الخضراء.



وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور العديد من الوزراء.



