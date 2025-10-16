إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز أراضي بيت الوطن الأحد المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن سيكون متاحًا للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من المشروع لقطع الأراضى والتي تبلغ 6797 قطعة أرض بالطرح التكميلي للمرحلة العاشرة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19/10/2025.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه سيتم مدّ فترة استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأرضي الجديدة المراد حجزها - في حال الحاجة لذلك - خلال الفترة من 19/10/2025 وحتى 28/10/2025.

كما سيتم إضافة المبالغ المستكملة بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحوَّل، مع ضرورة كتابة كود الحجز الخاص بالقطعة الجديدة في بيانات الاستكمال.

وتشمل قطع الأراضي بالطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن مدن: (6 أكتوبر - دمياط الجديدة - الشروق - 15 مايو - سفنكس الجديدة - بدر - أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - السادات - العاشر من رمضان - العبور الجديدة - بني سويف الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - برج العرب الجديدة).

يأتي ذلك استجابة لرغبات المصررين بالخارج بشأن إضافة عدد من قطع الأراضي ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن، وذلك في مواقع متميزة بالمدن العمرانية الجديدة.

كما تجدد وزارة الإسكان، التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

