القابضة لمياه الشرب: الخدمة تصل لـ99% من سكان مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته الافتتاحية المؤتمر والمعرض الدولي "أروادكس/إكسبوتك" والتي ألقاها نيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، إن المؤتمر والمعرض يمثل حدثًا بالغ الأهمية في مجال تكنولوجيا المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر وإعادة استخدامها، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار التعاون الدولي المستمر بين مصر والسعودية وألمانيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.

وأوضح أن قضية المياه تعتبر محورا أساسيا في أجندة التنمية في مصر، وهى المورد الأساسي لدعم النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، واستدامة البيئة.

وأضاف: شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، سواء من حيث التوسع في تغطية الخدمة وتحسين جودة المياه.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر قد شهد العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك التوسع في تغطية خدمة مياه الشرب لتشمل 99% من سكان مصر، وتعزيز خدمات الصرف الصحي مع التركيز على المناطق الريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمستقبل تحلية المياه في مصر، أشار الدكتور صلاح بيومى إلى أن الدولة قد وضعت خطة طموحة حتى عام 2050 لإنشاء محطات تحلية جديدة، بهدف توفير 8.8 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، لتلبية احتياجات السكان في المناطق الساحلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد في ختام كلمته أن التحديات الحالية في قطاع المياه تتطلب المزيد من التعاون وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة، وهو ما يسعى هذا المؤتمر والمعرض لتحقيقه.