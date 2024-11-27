"سكن لكل المصريين".. تفاصيل جولة لوزير الإسكان بمحاور الطرق في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الطرق وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومتابعة سير العمل بمشروعات المياه والصرف بمدينة 6 أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب بيان، تجول وزير الإسكان، بمحاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، حيث وجه بتخصيص شركات تشغيل وصيانة على أعلى مستوى للمحاور الرئيسية، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات، لتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، والزراعة، وتوحيد الهوية البصرية للمدينة ومحاور الطرق، قائلاً: "لا بد أن تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت".

شقق سكن لكل المصريين

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" موجهاً بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لمستحقيها بأعلى جودة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تؤكد على الإسراع بتنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطنين.

وتابع الوزير سير العمل بمحطة رفع صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، موجهاً بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، لتقديم الخدمة على أعلى مستوى طوال الوقت، والحفاظ على حالة المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.

وتفقد الشربيني، موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، والتى تغذى مدن: 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة، ليصبح إجمالي طاقة المياه المنتجة من المحطة 1.2 مليون م3 يومياً، حيث تم إنهاء وتشغيل مرحلتين بطاقة 800 ألف م3 يومياً.

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