

لاقى مقطع فيديو متداول لمعتمرين مصريين داخل ساحة المسجد النبوي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق لحظات احتفال لافتة غلبت عليها مشاعر الفرحة.

وأظهر الفيديو رجلًا مسنًا وهو يرقص ابتهاجًا بوصوله إلى المسجد النبوي، في مشهد إنساني مؤثر جذب أنظار المتابعين.

وشهدت اللقطات مشاركة عدد من المعتمرين والمعتمرات في الاحتفال، حيث علت أصوات التصفيق والزغاريد، على وقع الأناشيد الدينية، في أجواء مليئة بالسعادة والروحانيات.