كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة أسفل كوبري مشاة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تحريات وضبط المتهمين

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد رصد منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم فحصه وتحديد الأشخاص الظاهرين به، حيث تبين أنهم 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

المضبوطات واعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر “البودر”، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

إجراءات قانونية وإزالة الإشغالات

تحرر محضر بالواقعة، كما جرى إزالة كافة الإشغالات الظاهرة أسفل الكوبري بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.