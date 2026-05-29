لقيت فتاة مصرعها غرقا في مياه نهر النيل بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

بلاغ أمني بالواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط "أمل وليد فؤاد "، المقيدة بالفرقة الأولى بجامعة بني سويف التكنولوجية، مصرعها غرقًا في مياه النيل بمركز الواسطى، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

انزلاق مفاجئ أثناء الاحتفال

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الطالبة انزلقت قدماها أثناء تواجدها على ضفاف النيل برفقة عدد من صديقاتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى سقوطها في المياه وغرقها.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.

الجامعة تنعي الطالبة

فى السياق ذاته، تقدم الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، نيابةً عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالبة أمل وليد فؤاد، المقيدة بالفرقة الأولى ببرنامج التحكم في العمليات الصناعية، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.