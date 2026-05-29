مأساة على الطريق الدائري.. مصرع شابين في حادث مروع ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:42 م 29/05/2026

لقي شابان مصرعهما، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري بالقرب من قرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بالقرب من قرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع شابين في موقع الحادث نتيجة الإصابات القوية التي تعرضا لها إثر انقلاب الدراجة البخارية، وتبين أن المتوفين من أبناء قرية ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا، وهما: «م. م. ر»، و«ع. س. ع».

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

