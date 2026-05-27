شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أعمال ذبح الأضاحي بمجزر إهناسيا، ضمن مشروع صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر والفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 180 رأس ماشية مقدمة من مؤسستي مصر الخير والأورمان.

متابعة أعمال الذبح داخل المجزر

وتابع المحافظ جانبًا من أعمال الذبح داخل صالات ووحدات المجزر، والتي تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري، إذ يشهد اليوم الأول ذبح 55 رأس ماشية، بواقع 45 رأسًا لصالح مؤسسة مصر الخير و10 رؤوس لصالح جمعية الأورمان.

ومن المقرر توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، من خلال الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

خطة مصر الخير لذبح 130 رأس أضحية

وأوضح أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، أن خطة العمل تتضمن تنفيذ أعمال الذبح داخل مجزري بني سويف وإهناسيا خلال أيام التشريق، وفق برنامج زمني يغطي مختلف مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن اليوم الأول يشهد الذبح بمركزي إهناسيا وبني سويف بإجمالي 45 رأسًا، بينما يشهد اليوم الثاني الذبح بمراكز الواسطى وناصر وببا بإجمالي 51 رأسًا، وفي اليوم الثالث يتم الذبح بمركزي الفشن وسمسطا بإجمالي 26 رأسًا، على أن يتم في اليوم الرابع استكمال ذبح صكوك الأضاحي بإجمالي 8 رؤوس، ليصل إجمالي المستهدف إلى 130 رأس أضحية.

الأورمان: توزيع اللحوم على الأرامل ومحدودي الدخل

من جانبه، أوضح ممدوح مُحرّم مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري، سيتم ذبح وتوزيع 50 عجلًا بلديًا على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن اللحوم سيتم توزيعها على الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وفق خطة توزيع تراعي تحقيق أكبر انتشار جغرافي داخل المحافظة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن ذبح 10 عجول في اليوم الأول، و12 رأسًا في اليوم الثاني، و15 رأسًا في اليوم الثالث، و13 رأسًا في اليوم الرابع والأخير، مع تنفيذ أعمال الذبح والتشفية والتقطيع والتعبئة داخل مجزر إهناسيا وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.