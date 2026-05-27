وسط حضور جماهيري.. محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة العيد بمجمع الشهداء الإسلامي- صور

كتب : أميرة يوسف

07:52 ص 27/05/2026
    القيادات الأمنية
    صلاة العيد
    مسجد الدوحة
    عيد الاضحى

أدى اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة سابقًا" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وسط أجواء إيمانية واحتفالية شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي المحافظة.

شارك المحافظ المواطنين تكبيرات وفرحة العيد، بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وكيل أوقاف الإسماعيلية يؤم المصلين ويتحدث عن قيم التضحية

وأمَّ الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، جموع المصلين، ثم ألقى خطبة عيد الأضحى التي تناولت قيم التضحية والامتثال لأمر الله، مؤكدًا أن عيد الأضحى يجسد معاني الفرح والبذل والتسليم لله تعالى.

وأشار خلال الخطبة إلى أن الله سبحانه وتعالى منَّ على عباده بهذا العيد المبارك الذي يحمل معاني الفداء الأعظم، ويعزز قيم الرحمة والتكافل وتعظيم شعائر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

محافظ الإسماعيلية يهنئ المواطنين بعيد الأضحى

وعقب انتهاء الصلاة، حرص محافظ الإسماعيلية على مصافحة المواطنين وتبادل التهنئة معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

