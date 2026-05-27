محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد بكورنيش بنها ويوزع الورود والهدايا- صور

كتب : أسامة علاء الدين

07:40 ص 27/05/2026
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (4)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (5)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (6)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (3)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (2)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (8)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (9)
    محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة العيد (7)

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة ميدانية على امتداد كورنيش النيل بمدينة بنها، عقب أدائه شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، لمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بأول أيام العيد، وذلك في أجواء احتفالية مبهجة تعكس روح الألفة والمحبة بين القيادات التنفيذية والمواطنين.

توزيع الورود والهدايا على الأطفال والأسر

خلال الجولة، حرص المحافظ على توزيع الورود والهدايا على الأطفال والأسر المتواجدة بالكورنيش، في لفتة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، وأدخلت أجواء من السعادة والبهجة إلى قلوب الحاضرين، خاصة الأطفال الذين التفوا حول المحافظ لالتقاط الصور والحصول على الهدايا.

قيادات المحافظة ترافق المحافظ خلال الجولة

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، إذ تبادل الجميع التهاني والأحاديث الودية مع المواطنين، في مشهد عكس حالة التلاحم والترابط بين أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية.

إقبال كبير من المواطنين على كورنيش النيل

شهد كورنيش النيل بمدينة بنها إقبالًا كثيفًا من الأسر والمواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ امتلأت مناطق التنزه بالمواطنين الذين حرصوا على الخروج والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، وسط انتشار الخدمات المختلفة لتوفير سبل الراحة والأمان للجميع.

المحافظ يؤكد استمرار رفع كفاءة الخدمات خلال العيد

أكد محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمتنزهات العامة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة وآمنة للأسر خلال الاحتفالات.

واختتم المحافظ جولته بتقديم التهنئة لأبناء محافظة القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

