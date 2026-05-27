أدى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، وسط أجواء إيمانية مبهجة وحضور كثيف من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح لأداء شعائر الصلاة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والدينية

رافق المحافظ خلال أداء الصلاة عددا من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، من بينهم النائب عمرو درويش، والنائب سمير صبري، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة ومديري المديريات الخدمية.

خطبة العيد تؤكد قيم التكافل والتسامح

استمع الحضور إلى خطبة عيد الأضحى التي تناولت فضائل هذه المناسبة المباركة، وما تحمله من معانٍ إنسانية عظيمة تعزز قيم التكافل والتراحم والتسامح بين أبناء المجتمع، مع التأكيد على أهمية نشر روح المحبة والتعاون خلال أيام العيد.

المحافظ يبادل المواطنين التهاني بعد الصلاة

عقب انتهاء الصلاة، حرص محافظ القليوبية على تبادل التهاني مع المواطنين والمصلين داخل المسجد، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، في مشهد عكس حالة الود والترابط بين أبناء المحافظة.

رفع حالة الطوارئ وتكثيف الخدمات خلال العيد

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة وفتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والعائلات، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة للاحتفال بالعيد.