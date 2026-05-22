شيع أهالي قرية باويل التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر جثامين ضحايا الحادث المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي، وسط حالة من الحزن والانهيار بين الأهالي وأسر الضحايا.

وخرجت الجنازات في مشهد مهيب لتوديع كل من قناوي فاروق علي حسين، وبلال عبدالستار أبو بارة، وضيف الله عدلي الطاهر، وبو ضيف عبدالعال، الذين لقوا مصرعهم أثناء عودتهم من جلسة صلح بين عائلتين، حيث كانوا من أبرز أعضاء لجان المصالحات بالقرية.

وأكد أهالي القرية أن الضحايا الأربعة قضوا سنوات طويلة في السعي للإصلاح بين الناس وإنهاء الخصومات الثأرية والخلافات العائلية، وكانوا معروفين بحسن السيرة والسعي الدائم للخير ولمّ الشمل، ما جعل خبر وفاتهم صدمة كبيرة لأهالي إسنا والقرى المجاورة.

وأضاف الأهالي أن الضحايا كانوا عائدين من مهمة صلح جديدة، بعد مشاركتهم في إنهاء خلاف بين عائلتين، قبل أن يتعرضوا للحادث المأساوي الذي حوّل فرحة الصلح إلى مأتم كبير خيم على القرية بأكملها.

وكان الطريق الصحراوي الغربي، شهد تصادمًا مروعًا بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من قرية النمسا، ما أسفر عن مصرع الضحايا وإصابة آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.