في واقعة مأساوية هزّت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها داخل شقتها، بعدما تسلل إليها بهدف السرقة، قبل أن تتطور الأحداث بشكل صادم إلى اعتداء عنيف انتهى بوفاتها في الحال، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق بشارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لموقع الحادث.

تحريات المباحث تكشف المفاجأة

كشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى شقة جدته عبر منور العقار بهدف سرقة بعض المتعلقات، إلا أنها اكتشفت وجوده، فقام بالاعتداء عليها بالضرب بشكل عنيف حتى فارقت الحياة.

خلفية المتهم

أوضحت التحريات أن المتهم معتاد على تعاطي المواد المخدرة، وهو ما يرجح ارتباط الجريمة بحالة من عدم الاتزان والدافع الإجرامي المرتبط بالسرقة والإدمان.

سمعة المجني عليها وشهادة الأهالي

أكد عدد من أهالي المنطقة أن المجني عليها كانت معروفة بحسن السيرة والسمعة الطيبة، ولم تكن بينها وبين أحد أي خلافات، مما زاد من صدمة الأهالي تجاه الواقعة.

إجراءات الأمن والنيابة

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

