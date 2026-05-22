سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، إثر وفاة معلمة في الأراضي المقدسة أثناء أدائها مناسك الحج.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء من خلال تدوين رواد الفيسبوك كلمات العزاء حزنًا على الأستاذة نعيمة حرفوش، بينما نعتها مدرسة البكاتوش الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية التي تعمل بها.

كشف أحمد حرفوش، شقيق المعلمة لـ"مصراوي"، أن شقيقته جرى دفنها بمكة المكرمة وسط حالة من الحزن سادت بين الأهالي وأفراد الأسرة عقب إعلان نبأ الوفاة مشيرًا إلى أنها كانت تتمنى أن يرزقها الله بحسن الخاتمة خلال أداء مناسك الحج.

زارت أبناءها وأدت العمرة قبل الوعكة الصحية

وأكد شقيق المعلمة المتوفاة أن شقيقته غادرت البلاد متجهة إلى الأراضي المقدسة عقب فوزها بقرعة الحج، ووصلت إلى المدينة المنورة منذ عدة أيام، حيث أدت مناسك العمرة وزارت أبناءها هناك، قبل أن تتعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وقال إن هناك إحدى سيدات القرية كانت تؤدي مناسك العمرة فتوفيت هناك وبعد انتشار نبأ وفاتها في الأراضي المقدسة قالت له شقيقته المتوفاة "يا أحمد..يا رب ربنا يكتبهالي وأموت زيها في الحج" مستكملا حديثه:" الحمد لله ربنا استجاب دعاءها وكتب لها الرحيل وهي تؤدي مناسك الحج".