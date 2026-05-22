كشفت أسرة سيدة طوخ، التي لقيت مصرعها على يد زوجها بقرية 'السيفا' في القليوبية، عن تفاصيل مؤلمة حول حياتها؛ مؤكدين أنها كانت تعيش حياة قاسية وتتعرض للضرب المبرح والتعنيف المستمر، ما دفعها لترك منزل الزوجية مراراً واللجوء لعائلتها، قبل أن يجبرها حرصها على استقرار طفليها الصغيرين على العودة مجدداً حتى انتهت حياتها بهذه الفاجعة

بلاغ بإغماء ينتهي بكشف الجريمة

وأوضحت الأسرة أن بداية علمهم بالواقعة كان عندما تواصل معهم أقارب الزوج وأخبروهم بأن السيدة تعرضت للإغماء داخل منزلها، ليتوجهوا سريعًا إلى هناك، قبل أن يفاجأوا بأنها فارقت الحياة داخل غرفتها وسط طفليها.

آثار تشير إلى توقيت الجريمة

وأضاف ذوو الضحية أن الدماء كانت قد جفت عند وصولهم، وهو ما يرجح أن الواقعة حدثت في ساعات متأخرة من الليل قبل اكتشافها بعدة ساعات.

خلافات سابقة ومحاولات صلح

وأشارت الأسرة إلى أن الخلافات بين الزوجين كانت قد وصلت إلى حد كبير قبل عام، وكادت تنتهي بالانفصال، إلا أن محاولات الصلح أعادتها مجددًا إلى منزل الزوجية، لتنتهي حياتها بهذه المأساة.

مطالبات بالقصاص

وأكدت الأسرة أن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة وحسن خلق بين الجميع، مطالبين بسرعة القصاص من المتهم، ورافضين ما يُتداول حول حالته النفسية، مؤكدين أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الكامل.

تحقيقات الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية السيفا، حيث انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية، مع الاشتباه في تورط الزوج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.