بسبب ارتفاع الحرارة.. محافظ أسوان يوقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة

كتب : إيهاب عمران

11:31 ص 19/05/2026 تعديل في 01:05 م
    العمال يقومون بتنظيف الشوارع
    عمال النظافة فى أسوان
    عمال أسوان
    ديوان عام محافظة أسوان

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قرارًا بوقف تشغيل جميع عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال ساعات الذروة الصيفية، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد محافظ أسوان أن القرار يأتي في إطار الاهتمام بالعامل الإنساني وتقديرًا للدور الحيوي الذي يؤديه عمال النظافة في الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، مشيرًا إلى وضع خطة تشغيل بديلة تضمن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكفاءة كاملة دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة تشغيل بديلة للعمل المسائي

وأوضح عمرو لاشين أن منظومة العمل الجديدة تعتمد على تقسيم ورديات العمل إلى فترتين، حيث تنتهي الفترة الصباحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الفترة المسائية اعتبارًا من السادسة مساءً، بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري مع استمرار انتظام أعمال النظافة بالشوارع والميادين.

توجيهات لرؤساء المدن والمرافق

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي قطاعات العمل العام بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، مع توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين بالحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية بالمواقع المفتوحة، لتجنب التعرض لضربات الشمس، وبما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة إليهم.

وشدد على أن عمال النظافة يمثلون أحد أهم عناصر المنظومة الخدمية ويؤدون دورًا وطنيًا يستحق التقدير والاحترام.

رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات

كما ناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بإلقاء القمامة داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها، وعدم إلقائها بالشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد كذلك على رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف للتعامل السريع مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض الموسمية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمرافق العامة، خاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب، للتدخل السريع وحل أي مشكلات طارئة.

