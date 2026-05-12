حالة من الحزن الشديد سادت على أهالي حي البارودية البحرية بمحافظة الفيوم، بعد العثور على جثة طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، مُلقى داخل مقابر المنطقة في ظروف غامضة، مما آثار موجة من القلق والتساؤلات حول هوية الضحية وملابسات وصوله إلى هذا المكان.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بورود بلاغا بعثور الأهالي على جثة صغير داخل إحدى المقابر.

على الفور انتقل لموقع البلاغ اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للأمن العام، الذي استدعى سيارة إسعاف لنقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وشكل اللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، فريق بحث الذي بين أن الجثة لطفل صغير وبها إصابات متفرقة على جسده، وهو ما يعزز بوجود "شبهة جنائية".

ويعمل فريق البحث حاليا على فحص بلاغات التغيب المسجلة في الأيام الأخيرة لتحديد هوية الطفل، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة.

وأجرى رئيس نيابة بندر الفيوم، أجرى مناظرة للطفل والمكان الذي عثر عليه، إذ قرر انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل لتحديد سبب الوفاة ومباشرة التحقيقات.