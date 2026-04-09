أعلنت هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، نجاح وحدات الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث اندلاع حريق بالصال البحري “السويس 2” التابع لشركة خدمات بترولية، أثناء تواجده بمنطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي غرب خليج السويس.

استجابة فورية من هيئة قناة السويس لبلاغ الحريق

جاءت الاستجابة السريعة عقب تلقي بلاغ من ربان السفينة “RAWAN”، حيث تحركت الجهات المختصة على الفور، وتم الدفع بعدد من الوحدات البحرية للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

القاطرة “أمين زيد” تقود جهود الإطفاء والتبريد

دفعت الهيئة بالقاطرة “أمين زيد”، إحدى أحدث قاطراتها، للمشاركة في عمليات الإطفاء، حيث قامت بأعمال التبريد اللازمة لمنع اشتعال النيران مرة أخرى، إلى جانب دعم الجهود الميدانية للسيطرة على الحريق.

إنقاذ 3 من طاقم الصال واستمرار البحث عن مفقود

شاركت لنشات بحرية في تأمين موقع الحادث ونقل الصال إلى منطقة آمنة، كما تم إخلاء الطاقم المكون من أربعة أفراد، حيث تم إنقاذ ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن الفرد الرابع المفقود.

نقل شحنة الزيت وتأمين الصال المتضرر

في إطار احتواء تداعيات الحادث، نجحت الوحدات البحرية في نقل شحنة الزيت من الصال المتضرر إلى صال آخر تابع لنفس الشركة، قبل قطر “السويس 2” بأمان إلى ميناء الزيتيات خلال وقت قياسي.

انتظام الملاحة بالقناة دون تأثر بالحادث

أكدت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة أو سلامة السفن بمنطقة الانتظار، حيث انتظمت حركة عبور السفن في مواعيدها المعتادة، ما يعكس جاهزية القناة للتعامل مع الأزمات.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة بكفاءة عالية، من خلال منظومة متكاملة تضم كوادر بشرية مؤهلة ووحدات بحرية متخصصة في الإنقاذ والتأمين الملاحي.