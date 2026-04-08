محافظ القليوبية يوجه بتسريع "التقنين والتصالح" ويخفض رسوم تراخيص المحال لـ 50%

كتب : أسامة علاء الدين

07:45 م 08/04/2026

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، لمناقشة أهم الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

استعرض المجلس مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم عرض مؤشرات الأداء وإجمالي العقود المحررة التي تسلمها المواطنون، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة قانونيًا واستثمار الأراضي المستردة في مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

ملف التصالح في مخالفات البناء

تمت مناقشة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مع متابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات الإدارية والفنية لتسريع العمل، والتأكيد على تيسير الإجراءات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق القوانين والضوابط المنظمة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والقضاء على العشوائيات.

متابعة المتغيرات المكانية

وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق الدائم بين جميع الجهات لرصد أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد، مع التشديد على عدم التهاون مع المتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان الانضباط العمراني ومنع تكرار المخالفات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

تراخيص المحال العامة

تمت مناقشة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترخيص 7359 طلبًا، فيما صدر 2504 رخص، مع تقديم التسهيلات اللازمة والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، ومنح رخص مؤقتة لمدة عام للمحال القائمة لحين استيفاء الاشتراطات، مع تخفيض رسوم الترخيص بنسبة تصل إلى 50%.

تطرق الاجتماع إلى تكثيف العمل الميداني ورفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو تقديم خدمات متميزة يشعر بها المواطن القليوبي في حياته اليومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

القليوبية تقنين أراضي أملاك الدولة التصالح تراخيص المحال رؤية مصر 2030 محافظ القليوبية

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟

