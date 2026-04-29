بدأت مباحث الوادي الجديد فحص واقعة وصول جثة طفلة إلى مستشفى الداخلة العام، قادمة من قرية المعصرة التابعة لـ مركز الداخلة، وسط تحركات أمنية لكشف ظروف الوفاة وملابساتها.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مباحث قسم الداخلة، يفيد بوصول جثة طفلة إلى مستشفى الداخلة العام، وانتقلت قوة من مباحث الوادي الجديد لفحص البلاغ وجمع المعلومات الأولية.

إيداع الجثمان بالمشرحة

وتبين أن مستشفى الداخلة العام استقبل جثة طفلة تدعى "س. س"، تبلغ من العمر 5 أعوام ونصف العام، مقيمة بقرية المعصرة في مركز الداخلة، وبها آثار حول الرقبة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الداخلة تحت تصرف النيابة العامة.

فحص منزل الطفلة

وكشفت المعلومات الأولية أن أسرة الطفلة أحضرت الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة، فيما انتقلت مباحث الوادي الجديد إلى منزل الطفلة في مركز الداخلة، لفحص مكان الواقعة وسؤال الأسرة والجيران، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تحقيقات النيابة العامة

وتواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات عقب إخطارها بالواقعة، بالتزامن مع انتظار نتائج الفحص الطبي والإجراءات القانونية اللازمة. كما يجري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.