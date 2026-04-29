في لحظة بدت وكأنها فاصلة بين الخسارة والانتصار، خطف لاعب المصارعة الشاب عبد الله الأنظار خلال نهائي بطولة أفريقيا، بعدما نفذ حركة مفاجئة قلبت مسار المباراة ومنحته الفوز، لتتحول اللقطة سريعًا إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بموهبته وقدرته على الحسم في التوقيت الأصعب.

لم تأتِ هذه اللحظة من فراغ، بل كانت امتدادًا لرحلة طويلة بدأت منذ الطفولة. فقد دخل عبد الله عالم المصارعة في سن الخامسة، واستمر في تطوير مهاراته حتى أصبح بطلًا دوليًا وهو في السادسة عشرة، ملتزمًا بتدريبات يومية مكثفة تجمع بين المصارعة والإعداد البدني، إلى جانب معسكرات مغلقة استمرت لعدة أشهر استعدادًا للبطولات الكبرى.

رحلة إعداد شاقة قبل البطولة

خضع اللاعب لفترات إعداد مكثفة داخل معسكرات تدريبية في رأس البر والمركز الأوليمبي، امتدت من أربعة إلى خمسة أشهر، ركز خلالها على رفع كفاءته البدنية والفنية، مع الالتزام بنظام غذائي صارم للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المنافسات.

بين الدراسة والحلم.. تحدٍ مستمر

واجه عبد الله صعوبة واضحة في التوفيق بين دراسته في الثانوية العامة والتدريب، حيث اضطر أحيانًا للاعتماد على المذاكرة عبر الإنترنت، مع التنقل بين المعسكرات ولجان الامتحانات، قبل العودة سريعًا إلى التدريبات، في مشهد يعكس حجم التضحيات التي قدمها من أجل تحقيق هدفه.

يواصل عبد الله رحلته بتوازن دقيق بين الرياضة والتعليم، إذ يدرس حاليًا في المرحلة الثانوية، واضعًا نصب عينيه هدفًا جديدًا لا يقل أهمية عن البطولات، وهو الالتحاق بكلية الهندسة قسم العمارة. ويرى أن هذا المجال يمنحه مساحة للإبداع والتفكير، تمامًا كما يفعل على بساط المصارعة، حيث يسعى إلى استكمال مسيرته العلمية بالتفوق نفسه الذي حققه رياضيًا، مؤمنًا بأن النجاح الحقيقي هو الجمع بين العقل والجسد في آن واحد

تفاصيل الحركة التي صنعت التريند

أكد اللاعب أن الحركة التي حسمت النهائي لم تكن وليدة اللحظة، بل تدرب عليها لفترات طويلة خلال المعسكرات، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن تنتشر بهذا الشكل، لكنها جاءت في توقيت مثالي لترجح كفته وتحسم اللقاء لصالحه.

دعم الأسرة.. كلمة السر في النجاح

من جانبها، كشفت والدة اللاعب عن كواليس لحظات التوتر خلال المباراة، مؤكدة أنها شعرت بقلق شديد عند تنفيذ الحركة، حتى أنها صرخت خوفًا، قبل أن تتحول تلك اللحظات إلى فرحة غامرة بعد إعلان الفوز، مشيرة إلى أن نجاح ابنها هو نتيجة طبيعية لسنوات من الالتزام والتعب.