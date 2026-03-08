أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية شملت عددًا من الأسواق والهايبر ماركت بمدينة سوهاج وحي شرق، للاطمئنان على الأسعار والتأكد من جودة السلع وتوافرها للمواطنين، في إطار خطة المحافظة للمتابعة المستمرة للأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وتاج أبو سداح، رئيس حي شرق.

تفقد السوق الحضري بمدينة ناصر

استهل المحافظ جولته بتفقد السوق الحضري بمدينة ناصر، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم حول مستوى الأسعار ومدى توافر السلع، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

حملة لإزالة الإشغالات

وجّه محافظ سوهاج رئيس حي شرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط موقف مدينة ناصر أمام السوق الحضري، مع التشديد على رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للمنطقة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري.

تفقد الهايبر ماركت وأسواق الخضار

وشملت الجولة أيضًا تفقد هايبر المصرية لأسواق الجملة بمدينة ناصر، وأسواق الجمهورية للخضار، وهايبر الراية بمنطقة سيتي بمدينة سوهاج، حيث تابع المحافظ حركة البيع والشراء واطلع على أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، مع التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.

تشديدات على الرقابة ومنع الاحتكار

أكد محافظ سوهاج استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والأجهزة المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات لضمان حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق.