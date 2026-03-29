السجن 10 سنوات لعاطلين بتهمة خطف وسرقة شاب بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة علاء الدين

08:19 م 29/03/2026

السجن 10 سنوات لعاطلين بتهمة خطف وسرقة شاب بالقليو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لاتهامهما بخطف شاب والتعدي عليه وسرقة أمواله بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تفاصيل أمر الإحالة

أوضح أمر الإحالة في القضية رقم 26520 لسنة 2025 أن المتهمين "عمر ش. س" 45 عامًا، و"أحمد إ. س" 41 عامًا، استدرجا المجني عليه "عمرو محمد عمرو منتصر" بواسطة فتاة مجهولة، حيث استقل المجني عليه الدراجة النارية مع الفتاة، وما أن اطمأن لصحتها، انضم المتهم الأول متظاهرًا بأنه والدها، وتمكنوا من عزله عن ذويه وأعين المارة.

السرقة والإكراه

استخدم المتهمان السلاح الأبيض وقطعة قماش لتوثيق يدي المجني عليه وتهديده لإجباره على تسليم المال والدراجة النارية، ثم فروا بعد تنفيذ السرقة.

حيازة أسلحة بدون ترخيص

كما تبين أن المتهمين حازوا السلاح الأبيض وقطعة القماش دون أي ترخيص أو مبرر قانوني، وتم ضبط الأدلة المتعلقة بالواقعة ضمن التحقيقات.

وجاء الحكم بعد استيفاء كافة التحقيقات التي أكدت تورط المتهمين في ارتكاب جريمة الخطف والسرقة بالإكراه، وضبط جميع الأدلة المادية والشهود.

