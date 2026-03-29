أطلق متحف شرم الشيخ الحصة المتحفية الرابعة، والتي تمثل الجانب التطبيقي من البرنامج التعليمي لشهر مارس، وذلك في إطار دوره المجتمعي الهادف إلى دعم العملية التعليمية وربطها بالواقع العملي لطلاب المدارس.

وأوضح محمد حسنين، مدير المتحف، أن الحصة جاءت تحت عنوان "المتحف معمل تطبيقي"، حيث أتيحت الفرصة للطلاب لتطبيق ما سبق دراسته داخل الفصول الدراسية، من خلال جولة تعليمية تفاعلية داخل قاعات العرض، اعتمدت على أساليب الملاحظة الدقيقة، والتحليل، والمناقشة الجماعية.

وشهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة وأوراق العمل، التي ساعدت الطلاب على التفاعل المباشر مع القطع الأثرية، وربط المعلومات النظرية بالتجربة الواقعية، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.

كما أظهرت الجولة مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم التي تناولها البرنامج خلال مراحله السابقة، خاصة فيما يتعلق بأساليب التعامل مع القطع الأثرية، وأسس البحث العلمي، والدور الحيوي لعلماء الترميم، إلى جانب الالتزام بالسلوك الحضاري داخل المتاحف.

وأشار مدير المتحف إلى أن تنظيم هذه الجولة يأتي تتويجًا لسلسلة من الحصص المتحفية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع عدد من المدارس، في إطار سعي المتحف لترسيخ مكانته كمؤسسة تعليمية فاعلة تعتمد على التفاعل والتجربة كوسيلة رئيسية للتعلم.

وأكد أن الحصة شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، الذين أبدوا حماسًا كبيرًا أثناء تنفيذ الأنشطة المختلفة، ما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التعليمية والتوعوية وتعزيز ارتباط الطلاب بالتراث الثقافي.