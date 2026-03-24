في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تعليمات صارمة لجميع القطاعات والكليات والإدارات بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الحرم الجامعي، بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد دون الإضرار بسير العملية التعليمية أو جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

استبدال الكشافات التقليدية وتشديد على عدم تشغيل الإضاءة نهارًا

وأكد المنشاوي على ضرورة عدم تشغيل الإضاءة خلال ساعات النهار، والعمل على استبدال كشافات الإضاءة التقليدية بنظيراتها من نوع "LED" الموفرة للطاقة. وشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمرافق خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء الدوام، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بخطة الدولة لترشيد الكهرباء.

التوازن بين الترشيد واستمرار العملية التعليمية

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تحقيق التوازن بين إجراءات الترشيد واستمرار تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تتبنى ممارسات مستدامة تدعم جهود الدولة في الحفاظ على الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

انتظام الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور المنشاوي انتظام الدراسة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط التزام كامل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجداول المقررة واستمرار العملية التعليمية دون أي تعطيل.