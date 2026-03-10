"اللي مبناكلوش منقدموش".. 500 وجبة يوميًا من مطبخ "محبي الخير" بالبحيرة

تقدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عصر اليوم الثلاثاء، الجنازة العسكرية لشهيد القوات المسلحة العميد أحمد سمير نور الدين، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في تأمين الحدود الجنوبية لمصر.

انطلقت مراسم تشييع الجثمان من مسقط رأس الشهيد بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين حرصوا على توديع الشهيد في جنازة مهيبة.

وشارك في الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم مساعد مدير أمن المنوفية لقطاع السادات، والمستشار العسكري للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إلى جانب قيادات شعبية وأمنية.

المحافظ يقدم العزاء لأسرة الشهيد

قدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن الشهيد قدم نموذجًا مشرفًا في التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن.

أكد المحافظ حرصه على التواصل الدائم مع أسر الشهداء وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

يُعد العميد أحمد سمير نور الدين أحد النماذج المشرفة لأبناء محافظة المنوفية، حيث عُرف بين زملائه وأبناء قريته بحسن الخلق والإخلاص في العمل والتفاني في أداء واجبه داخل صفوف القوات المسلحة، حتى نال شرف الشهادة وهو يؤدي مهمته الوطنية.