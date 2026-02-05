إعلان

انطلاق مسابقة "ماراثون اقرأ 2026" بفروع مكتبة مصر العامة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:39 م 05/02/2026

مكتبة مصر العامة بالبحيرة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مسابقة "ماراثون اقرأ 2026" بالبحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات.

وتُنظم المسابقة من قبل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من المكتبات العامة في دول الجزائر والمغرب وتونس، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الثقافية الدولية.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال المشاركين، جرى مدّ ساعات العمل بقاعات الاطلاع طوال أيام المسابقة حتى الساعة 9 مساءً، فيما تعمل المكتبات يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 9 مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين.

ويُعد "ماراثون اقرأ" أكبر حدث ثقافي من نوعه على مستوى العالم العربي، ويستهدف تحفيز وتشجيع مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب وكبار السن، على القراءة، بما يسهم في ترسيخ ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمعات العربية وتعزيز دور المكتبات كمراكز إشعاع ثقافي.

ماراثون اقرأ 2026

