قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم، إلى يوم 27 أبريل المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهمين لتقديم مستندات جديدة.

تفاصيل أمر الإحالة

تختص المحكمة بالقضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، والتي تتعلق بالتعدي على الشاب إسلام محمد أحمد محمد وفرض السطوة عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية.

التهم الموجهة للمتهمين

يشمل أمر الإحالة ستة متهمين، تراوحت أعمارهم بين 17 و64 سنة، من بينهم مشرف إنتاج وفني إنتاج وعاملون وربات منزل، جميعهم محبوسون. وقد ارتكبوا الواقعة في 11 فبراير 2026، حيث:

استعرضوا القوة وهددوا المجني عليه وذويه، واقتحموا مسكنه نهارًا على مرأى من أسرته، واقتادوه عنوة وألبسوه ملابس نسائية بقصد الترويع وإلحاق الأذى، مستغلين حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات اعتداء.

خطفوا المجني عليه إلى مكان آخر بعيدًا عن أسرته، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة وأدوات حادة، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات تستوجب علاجًا تجاوز 20 يومًا.

تنمروا على المجني عليه وجعلوه يتجول بالملابس النسائية في الأماكن العامة للتشهير به وإقصائه من محيطه الاجتماعي.

اقتحموا مسكنه بالقوة، والتقطوا صورًا له في أوضاع مخلة بالحياء دون رضاه، وسهلوا نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

انتهكوا المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وحازوا أسلحة وأدوات اعتداء بدون ترخيص أو مبرر قانوني.

أمر الإحالة يؤكد أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية وكرامة المجني عليه، وتستلزم متابعة قضائية دقيقة لضمان تحقيق العدالة.

