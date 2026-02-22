روت فتاة تفاصيل صادمة عن واقعة تعرّضها للاعتداء والابتزاز الإلكتروني على يد شاب بمدينتها كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، تعرفت عليه منذ سنوات الدراسة، مؤكدة أن البداية كانت علاقة صداقة تطورت إلى ارتباط عاطفي بعد وعود متكررة بالزواج.

البداية والتعارف

قالت الفتاة إنها تعرفت على المتهم خلال فترة الدراسة، موضحة أنهما لم يكونا على تواصل مباشر آنذاك، قبل أن يعاود التواصل معها عبر تطبيق «تيليجرام» بعد تعليق على منشور لها. وأضافت أن الحديث بينهما تطور تدريجيًا، خاصة بعد مشاركته معها في أنشطة تطوعية بإحدى الجمعيات الخيرية القريبة من محل سكنه.

وأكدت أن العلاقة تحولت إلى ارتباط عاطفي، مشيرة إلى أنه وعدها بالزواج أكثر من مرة، ما دفعها للاطمئنان إليه والثقة في نواياه.

«عيد الميلاد».. بداية الفخ

أوضحت الفتاة أن المتهم أخبرها في أحد الأيام بأنه يوم عيد ميلاده، وأبدى غضبه لعدم احتفالها به، ما دفعها لاحقًا لشراء هدية له بعد تجميع مبلغ من المال. وأضافت أنه دعاها لحضور احتفال بسيط داخل منزله، مبررًا ذلك بعدم قدرته على إقامة الاحتفال خارجه، كما أخبرها أن والدته وشقيقته ستكونان موجودتين بهدف التعارف الرسمي تمهيدًا لاتخاذ خطوة إيجابية نحو الزواج.

وأشارت إلى أنها وافقت على الدعوة بعد تأكيده حضور أسرته، لكنها فوجئت عند وصولها بعدم وجود والدته أو شقيقته، ووجوده بصحبة أصدقائه.

تفاصيل الاعتداء والتهديد

ذكرت الفتاة أن المتهم قدم لها مشروبًا، وبعد تناوله شعرت بثقل شديد في جسدها وعدم القدرة على الحركة أو الاستغاثة. وأضافت أنه أغلق الأبواب وأطفأ الأنوار، واعتدى عليها رغم محاولاتها المقاومة.

وأكدت أنه بعد الواقعة هدّدها بسلاح أبيض، والتقط صورًا ومقاطع مصوّرة لها دون إرادتها، ملوّحًا باستخدامها للضغط عليها، كما هددها بالقتل لإجبارها على الصمت.

ابتزاز إلكتروني وتشويه سمعة

أوضحت الفتاة أن المتهم بدأ لاحقًا في ابتزازها، مطالبًا بلقائه مجددًا، وعندما رفضت، أنشأ حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر من خلالها الصور والمقاطع المصوّرة.

وأضافت أنها تواصلت مع أحد أقارب المتهم في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن الانتهاكات استمرت، قبل أن تتقدم وأسرتها ببلاغ رسمي للجهات المختصة.

إجراءات قانونية وحكم بالمؤبد

أكدت الفتاة أن أسرتها حررت محضرًا رسميًا، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، حتى صدر حكم قضائي بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وأشارت إلى أنه هددها داخل قاعة المحكمة قبل صدور الحكم.

واختتمت الفتاة حديثها بالتأكيد على استمرار الضغوط عليها من جانب أسرة المتهم لعقد جلسة صلح، مشددة على تمسكها بحقها القانوني، رغم ما تعرضت له من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة.