سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة قلين في كفر الشيخ، اليوم السبت، إثر وفاة أحد أبناء المدينة في مدينة بغداد بدولة العراق بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته خلال تلقيه العلاج بمستشفى كائن هناك، وذلك قبل زفافه بحوالي 3 أشهر.

كان الشاب الثلاثيني عادل طلعت نوار، يرسم ملامح مستقبله بخطوات ثابتة، وترك أسرته مغادرًا البلاد منذ عام ونصف متوجهًا إلى دولة العراق للعمل هناك بحثًا عن لقمة العيش، وتجهيز عش الزوجية بعدما اقترب موعد زفافه.

خلال تلك الفترة في عمله هناك حدد موعد زفافه في شهر يونيو المقبل، وبدأ يحلم ببيت صغير يجمعه بعروسه، وأيام هادئة يعوض فيها سنوات الكد من خلال تحقيق الحلم عبر الغربة متحملا مشقة العمل وحرارة الغربة، وفي قلبه موعد عرس ينتظره.

أكد عبدالسلام رميح، من أبناء مركز قلين في كفر الشيخ لمصراوي، أن الشاب الثلاثيني الراحل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في بغداد بدولة العراق أفقدته الوعي، واستدعت نقله لمستشفى خاص لتلقيه العلاج فيه.

وقال إنه خلال تلقيه العلاج بعد تدخل طبي بإجراء إنعاش قلبي له توفي على أحد أسرة العناية المركزة في المستشفى الكائن ببغداد متأثرًا بحالته المرضية وسط حالة من الحزن سادت بين أبناء وأهالي قلين بينما بترقب الجميع وصول جثمانه إلى مسقط رأسه مدينة قلين ليوارى الثرى بمقابر أسرته.