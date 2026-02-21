إعلان

مات قبل زفافه بـ 90 يوماً.. الحزن يخيم على كفر الشيخ بعد وفاة "نقاش" بأزمة قلبية في العراق

كتب : إسلام عمار

05:00 م 21/02/2026

ضحية الغربة عادل نوار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة قلين في كفر الشيخ، اليوم السبت، إثر وفاة أحد أبناء المدينة في مدينة بغداد بدولة العراق بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته خلال تلقيه العلاج بمستشفى كائن هناك، وذلك قبل زفافه بحوالي 3 أشهر.

كان الشاب الثلاثيني عادل طلعت نوار، يرسم ملامح مستقبله بخطوات ثابتة، وترك أسرته مغادرًا البلاد منذ عام ونصف متوجهًا إلى دولة العراق للعمل هناك بحثًا عن لقمة العيش، وتجهيز عش الزوجية بعدما اقترب موعد زفافه.

خلال تلك الفترة في عمله هناك حدد موعد زفافه في شهر يونيو المقبل، وبدأ يحلم ببيت صغير يجمعه بعروسه، وأيام هادئة يعوض فيها سنوات الكد من خلال تحقيق الحلم عبر الغربة متحملا مشقة العمل وحرارة الغربة، وفي قلبه موعد عرس ينتظره.

أكد عبدالسلام رميح، من أبناء مركز قلين في كفر الشيخ لمصراوي، أن الشاب الثلاثيني الراحل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في بغداد بدولة العراق أفقدته الوعي، واستدعت نقله لمستشفى خاص لتلقيه العلاج فيه.

وقال إنه خلال تلقيه العلاج بعد تدخل طبي بإجراء إنعاش قلبي له توفي على أحد أسرة العناية المركزة في المستشفى الكائن ببغداد متأثرًا بحالته المرضية وسط حالة من الحزن سادت بين أبناء وأهالي قلين بينما بترقب الجميع وصول جثمانه إلى مسقط رأسه مدينة قلين ليوارى الثرى بمقابر أسرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة قلين كفر الشيخ العراق أزمة قلبية وفاة شاب بأزمة قلبية عادل طلعت نوار العمل في العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)